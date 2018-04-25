Итоги городского Фестиваля профессий подвели в Вологде

Ежегодный городской профориентационный проект длился почти 3 месяца. За это время старшеклассники вологодских школ посетили 15 вузов, колледжей и техникумов и познакомились с различными специальностями. Сегодня организаторы подвели итоги конкурсов, проходивших в рамках этого проекта и наградили самых активных участников фестиваля.

«Более 1500 школьников получили возможность посетить учебные заведения, в которые они собираются поступать. Там они поучаствовали в мастер-классах и таким образом в реальности увидели, что там происходит, что представляет собой та или иная специальность. А это значит, свой выбор в дальнейшем они сделают более обдуманно», — рассказала методист отдела социализации и воспитания МБУ ДО информационно-методический центр Управления образования Наталья Савичева.

После экскурсий ребята совместно с педагогами готовили презентации, рассказывающие о профессии. Диплом первой степени в конкурсе «Мир профессий» достался представителям школы № 1. Подвели и тоги других конкурсов. Один из них под названием «Территория возможностей» собрал методические разработки мероприятий для детей с ограниченными возможностями. А проект «От идей к действию» помог сформировать копилку квест-игр профессиональной направленности. Также организаторы отметили школы, которые активнее всего подключились к фестивалю.