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Итоги городского Фестиваля профессий подвели в Вологде
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Итоги городского Фестиваля профессий подвели в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Ежегодный городской профориентационный проект длился почти 3 месяца. За это время старшеклассники вологодских школ посетили 15 вузов, колледжей и техникумов и познакомились с различными специальностями. Сегодня организаторы подвели итоги конкурсов, проходивших в рамках этого проекта и наградили самых активных участников фестиваля.
«Более 1500 школьников получили возможность посетить учебные заведения, в которые они собираются поступать. Там они поучаствовали в мастер-классах и таким образом в реальности увидели, что там происходит, что представляет собой та или иная специальность. А это значит, свой выбор в дальнейшем они сделают более обдуманно», — рассказала методист отдела социализации и воспитания МБУ ДО информационно-методический центр Управления образования Наталья Савичева.
После экскурсий ребята совместно с педагогами готовили презентации, рассказывающие о профессии. Диплом первой степени в конкурсе «Мир профессий» достался представителям школы № 1. Подвели и тоги других конкурсов. Один из них под названием «Территория возможностей» собрал методические разработки мероприятий для детей с ограниченными возможностями. А проект «От идей к действию» помог сформировать копилку квест-игр профессиональной направленности. Также организаторы отметили школы, которые активнее всего подключились к фестивалю.
Фестиваль профессий, организованный городскими властями, проходит в Вологде 6-й год подряд. Он дает возможность старшеклассникам более осознанно и практично подойти к выбору будущей профессии.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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