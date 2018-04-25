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Полторы тысячи школьников Вологды выбрали будущую специальность на Фестивале профессий
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Полторы тысячи школьников Вологды выбрали будущую специальность на Фестивале профессий 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В Вологде завершился Фестиваль профессий, который длился почти 3 месяца. За это время ученики школ посетили 15 вузов, колледжей и техникумов и познакомились с различными специальностями. Сегодня организаторы подвели итоги и наградили самых активных участников и победителей конкурсов.
«Более 1500 школьников получили возможность посетить учебные заведения, в которые они собираются поступать. Там они поучаствовали в мастер-классах и таким образом в реальности увидели, что там происходит, что представляет собой та или иная специальность. А это значит, свой выбор в дальнейшем они сделают более обдуманно», — рассказала методист отдела социализации и воспитания МБУ ДО информационно-методический центр Управления образования Наталья Савичева.
Итогом этих экскурсий стали презентации с коротким рассказом о профессии, которые ребята подготовили вместе с учителями. Это совместная работа, поэтому награды получали коллективы учебных заведений. Диплом первой степени в конкурсе «Мир профессий» получили представители школы № 1.
В рамках фестиваля проходили и другие конкурсы. Один из них под названием «Территория возможностей» собрал методические разработки мероприятий для детей-инвалидов. Другой — «От идей к действию» — помог сформировать копилку квест-игр профессиональной направленности. Победителей также наградили на церемонии закрытия фестиваля.
Сегодня подвели итоги и профориентационного конкурса «Вологда — город моей карьеры», который проходил в областной столице в течение года. На предприятиях города школьники знакомились с производственным процессом, общались с сотрудниками и после этого писали свою работу.
Также организаторы отметили самых активных участников — школы, которые максимально погрузились в программу фестиваля. Напомним, Фестиваль профессий, организованный городскими властями, проходит в Вологде 6-й год. Он дает возможность старшеклассникам более осознанно и в какой-то степени практично подойти к выбору своей будущей профессии.
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