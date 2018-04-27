В Подмосковье 10-летний школьник умер во время тренировки по теннису

Следователи разбираются в гибели ребенка на теннисном корте. «26 апреля в Домодедово в помещении спортивного фитнес-центра на теннисном корте после тренировки 10-летнему мальчику стало плохо, и он потеряв сознание, упал. Приехавшие на место врачи после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть ребёнка», — сообщают в следственном управлении СКР по Московской области. В настоящее время по данному факту идет проверка, на месте ЧП работают следовали. Также назначено проведение различных экспертиз, которые должны установить причину смерти ребёнка. Ранее «СП» сообщала, что в поселке Благодатный Кемеровской области на детей обрушились конструкции здания. Согласно предварительным данным, под завалами оказались двое подростков. 14-летняя девочка погибла на месте, мальчика увезли в больницу с травмами. Происшествия: После гибели девушки в подмосковной больнице заведено уголовное дело