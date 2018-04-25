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Показную антитеррористическую тренировку провели в одной из школ Подмосковья
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Показную антитеррористическую тренировку провели в одной из школ Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 150 человек посмотрели на учебную антитеррористическую тренировку в одной из школ в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В среду в поселке Заречье на базе МАОУ «Зареченская средняя общеобразовательная школа» Одинцовского муниципального района состоялась показная антитеррористическая практическая тренировка для руководителей муниципальных органов управления образованием и муниципальных образовательных организаций Подмосковья», — говорится в сообщении.
Проведение подобных тренировок особенно актуально в связи с участившимися случаями поступления анонимных звонков в адрес различных учреждений и организаций, в том числе школ.
Как отметил министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев, важно, чтобы на территории Подмосковья завершение учебного года прошло в штатном режиме, а последний звонок для выпускников вызывал в их памяти только приятные воспоминания.
На территории школы собрались более 150 человек, чтобы увидеть, как на практике отрабатывается порядок действий при угрозе совершения террористического акта в образовательной организации.
«Полученные в ходе практической тренировки знания будут использованы ответственными лицами, которые занимаются обеспечением безопасности в школах Подмосковья, при проведении подобных мероприятий в других муниципальных образовательных учреждениях региона», — пояснил начальник управления по взаимодействию в сфере антитеррористической деятельности и противодействию экстремизму Главного управления региональной безопасности Московской области, руководитель Аппарата антитеррористической комиссии региона Андрей Ашурков.
Он отметил, что в зависимости от складывающейся в регионе обстановки необходимо постоянно вырабатывать новые, наиболее совершенные тактические приемы и способы действий персонала. Только таким образом возможно обеспечить постоянную готовность руководителей и сотрудников центральных исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований, а также учреждений, организаций и предприятий к выполнению задач по противодействию терроризму.
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