Показную антитеррористическую тренировку провели в одной из школ Подмосковья

Более 150 человек посмотрели на учебную антитеррористическую тренировку в одной из школ в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В среду в поселке Заречье на базе МАОУ «Зареченская средняя общеобразовательная школа» Одинцовского муниципального района состоялась показная антитеррористическая практическая тренировка для руководителей муниципальных органов управления образованием и муниципальных образовательных организаций Подмосковья», — говорится в сообщении.

Проведение подобных тренировок особенно актуально в связи с участившимися случаями поступления анонимных звонков в адрес различных учреждений и организаций, в том числе школ.

Как отметил министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев, важно, чтобы на территории Подмосковья завершение учебного года прошло в штатном режиме, а последний звонок для выпускников вызывал в их памяти только приятные воспоминания.

На территории школы собрались более 150 человек, чтобы увидеть, как на практике отрабатывается порядок действий при угрозе совершения террористического акта в образовательной организации.

«Полученные в ходе практической тренировки знания будут использованы ответственными лицами, которые занимаются обеспечением безопасности в школах Подмосковья, при проведении подобных мероприятий в других муниципальных образовательных учреждениях региона», — пояснил начальник управления по взаимодействию в сфере антитеррористической деятельности и противодействию экстремизму Главного управления региональной безопасности Московской области, руководитель Аппарата антитеррористической комиссии региона Андрей Ашурков.

Он отметил, что в зависимости от складывающейся в регионе обстановки необходимо постоянно вырабатывать новые, наиболее совершенные тактические приемы и способы действий персонала. Только таким образом возможно обеспечить постоянную готовность руководителей и сотрудников центральных исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований, а также учреждений, организаций и предприятий к выполнению задач по противодействию терроризму.