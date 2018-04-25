Глава комитета ГД: законопроект о науке будет внесен в Думу в ближайшее время

"Важнейший вопрос, который стоит перед нами, это принятие закона о науке. Законопроект уже не один месяц обсуждается в научном и образовательном сообществе. Когда он будет внесен в Госдуму — это произойдет уже достаточно скоро — для нас исключительно важно будет мнение Академии наук и привязка принимаемого закона о науке к новой редакции закона об Академии наук как ведущем научном учреждении нашей страны", — сказал он.

Никонов добавил, что комитет активно взаимодействует с РАН.

"У нас действует совместная рабочая группа по внесению поправок в российское законодательство. Основные вопросы связаны с принятием президентских поправок в закон об Академии наук. Мы находим широкое поле для взаимопонимания и готовы рассмотреть поправки РАН, чтобы задачи, которые возложены президентом на Академию, она могла реализовать в своих функциональных обязанностях", — пояснил депутат.