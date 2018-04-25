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Глава комитета ГД: законопроект о науке будет внесен в Думу в ближайшее время
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Глава комитета ГД: законопроект о науке будет внесен в Думу в ближайшее время 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Проект базового закона о науке будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом в среду сообщил журналистам глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов по итогам встречи председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.
"Важнейший вопрос, который стоит перед нами, это принятие закона о науке. Законопроект уже не один месяц обсуждается в научном и образовательном сообществе. Когда он будет внесен в Госдуму — это произойдет уже достаточно скоро — для нас исключительно важно будет мнение Академии наук и привязка принимаемого закона о науке к новой редакции закона об Академии наук как ведущем научном учреждении нашей страны", — сказал он.
Никонов добавил, что комитет активно взаимодействует с РАН.
"У нас действует совместная рабочая группа по внесению поправок в российское законодательство. Основные вопросы связаны с принятием президентских поправок в закон об Академии наук. Мы находим широкое поле для взаимопонимания и готовы рассмотреть поправки РАН, чтобы задачи, которые возложены президентом на Академию, она могла реализовать в своих функциональных обязанностях", — пояснил депутат.
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