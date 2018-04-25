Театральный институт им. Б. Щукина наберет студентов из Адыгеи и Калмыкии в национальные студии

Б. Щукина на обучение в национальных студиях в ближайшие два года. Об этом в рамках презентации программы развития института, состоявшейся в министерстве культуры РФ , сообщил ректор вуза Евгений Князев «В числе основных задач, стоящих перед институтом на ближайшие годы, — поддержка регионов. Мы планируем продолжать набирать национальные студии. В следующие два года будет набор студентов из Адыгеи Калмыкии . Также ведем переговоры с Архангельской, Калужской и Южно-Сахалинской областями», — заявил Е. Князев. Он отметил, что востребованные во всей России творческие проекты института (международный фестиваль театральных школ «Подиум» и межвузовский конкурс чтецов имени Смоленского) будут развиваться и в дальнейшем. В ходе совещания Е. Князев подчеркнул необходимость завершения строительства пристройки кафедры сценического движения с репетиционным залом к зданию института. В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский дал поручение профильному департаменту рассмотреть вопрос о выделении средств из федерального бюджета на завершение строительства.