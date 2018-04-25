Глава Ингушетии считает, что нужно построить 80 школ для отмены трехсменного образования

Ранее, 23 апреля, руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отчитался президенту РФ Владимиру Путину о достижениях региона за 2017 год. В частности, была озвучена информация о ликвидации в республиканских школах трехсменного образования и снижении на 27% двухсменного.

"Чтобы не допустить вновь возникновения в регионе трехсменки, нам нужно построить в республике порядка 80 школ, о чем уже есть договоренность с Министерством по делам Северного Кавказа и в целом, с правительством страны. Под это тоже заложены средства. Мы в этом году и в последующих, построим эти школы, тогда этот вопрос будет закрыт на ближайшие 10-15 лет", — сказал Евкуров.

Глава региона добавил, что в режиме двух смен в настоящее время работают около 40% школ, тогда как в прошлые годы эта цифра составляла 72%.