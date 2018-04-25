Воспитанники Новофедоровской детской музыкальной школы проведут отчетный концерт

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Ученики Новофедоровской детской музыкальной школы проведут отчетный концерт, сообщили 25 апреля в культурном учреждении.

— Это будет грандиозное мероприятие. Мы хотим привлечь наибольшее количество наших учеников. Планируется, что выступят отделение фортепиано, народные студии, фольклорные и академические хоровые коллективы, — рассказала заведующая ДМШ и преподаватель теоретических дисциплин Валерия Болонкина. — На ребят легла большая ответственность, так как кроме того, что они активно готовятся к концерту, дети настраиваются на сдачу экзаменов, которые пройдут с 15 по 16 мая.

Дата проведения отчетного концерта уточняется. Начало в 18:00. Вход свободный.