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Воспитанники Новофедоровской детской музыкальной школы проведут отчетный концерт
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Воспитанники Новофедоровской детской музыкальной школы проведут отчетный концерт 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Ученики Новофедоровской детской музыкальной школы проведут отчетный концерт, сообщили 25 апреля в культурном учреждении.
— Это будет грандиозное мероприятие. Мы хотим привлечь наибольшее количество наших учеников. Планируется, что выступят отделение фортепиано, народные студии, фольклорные и академические хоровые коллективы, — рассказала заведующая ДМШ и преподаватель теоретических дисциплин Валерия Болонкина. — На ребят легла большая ответственность, так как кроме того, что они активно готовятся к концерту, дети настраиваются на сдачу экзаменов, которые пройдут с 15 по 16 мая.
Дата проведения отчетного концерта уточняется. Начало в 18:00. Вход свободный.
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