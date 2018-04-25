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Школьница из Северного Медведкова победила в Олимпиаде искусств
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Школьница из Северного Медведкова победила в Олимпиаде искусств 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Институте культуры и искусств МГПУ 20 апреля текущего года прошло торжественное награждение победителей Олимпиады искусств — 2018. Об этом сообщает официальный сайт школы № 1095.
«Ученица ГБОУ Школа № 1095, участница детского объединения «Калейдоскоп» (педагог Олеся Васильевна Химорода), получила диплом победителя третьей степени в жанре «Дизайн» в номинации «Арт-объект». Поздравляем победителя!», — говорится в сообщении.
Отметим, что воспитанники школы № 1095 регулярно показывают отличные результаты на различных столичных конкурсах и соревнованиях. (ео)
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