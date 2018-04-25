И. о. ректора ВоГУ Вячеслав Приятелев: «Феодальная» раздробленность — причина проблем университета»

Отсутствие инноваций, связи между научными разработками и образовательным процессом, сдерживание темпов развития — основные проблемы ВоГУ. Концепцию их решения путем радикальных преобразований, которые затронут полностью всю структуру вуза, журналистам представил и. о. ректора Вячеслав Приятелев. На пресс-конференции обсудили детали и механизмы грядущих перемен.

Напомним, концепцию стратегического развития ВоГУ впервые представили накануне на заседании Ученого совета, в котором приняли участие представители всех уровней власти. Суть изменений — в укрупнении 14 факультетов до семи институтов

Также трансформации подвергнется Вологодский машиностроительный техникум, который входит в структуру вуза. Его преобразуют в университетский колледж. Это будет многопрофильное учреждение среднего профессионального образования, без ориентира на машиностроение. В стадии разработки и проект создания университетского лицея. Реализовать идею планируют в следующем году.

Не менее амбициозная задача на перспективу — создание института регионального развития на базе межрегионального Центра повышения квалификации. Концепцию уже одобрили эксперты, вуз заручился поддержкой со стороны федерации, региона и города. Следующим шагом станет детальная проработка «наполнения» каждого института, в которые будут преобразованы факультеты. Эту работу завершат уже в мае.

«Причина всех проблем университета — в «феодальной» раздробленности. Сейчас в вузе работает 14 факультетов и 56 кафедр, при этом об эффективности с точки зрения затрат и качества подготовки выпускников говорить не приходится. Фактически вуз сейчас выживает. С внедрением новой концепции он получит возможность развиваться, также мы сможем участвовать в конкурсе на присвоение статуса инновационного вуза», — рассказал и. о. ректора ВоГУ Вячеслав Приятелев.

Студентам и абитуриентам процесс реорганизации не доставит проблем. Студенты старших курсов закончат обучение по существующим программам. Для начинающих — программы пересмотрят, дополнив новыми компонентами для полноценной подготовки.

Сохранится и структура приема: контрольные цифры останутся не ниже уровня прошлого года, по некоторым специальностям количество бюджетных мест могут увеличить. Преподавательский состав также останется прежним, сокращений не планируется. В составе институтов педагоги перераспределят нагрузку, чтобы сохранить уровень оплаты труда и реализовать задачи, поставленные Президентом в майских указах по увеличению заработной платы. Должности деканов факультетов будут сокращены, они смогут продолжить преподавательскую деятельность. Руководителей институтов выберут на конкурсной основе.

Новый вектор развития получит и работа с промышленными площадками города. Сейчас базовые кафедры вуза созданы в «Мезоне» и на Вологодском подшипниковом заводе. В мае подпишут четырехсторонний контракт с руководством Вологодского оптико-механического завода. Студентов будут готовить под заказ этого предприятия, практическое обучение организуют на производстве. Кластерный подход к обучению — один из приоритетов, реализация которого позволит выпускать специалистов для основных направлений экономики региона.

С новой структурой ВоГУ войдет в новый учебный год уже в сентябре.