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Учитель районной школы выступил на концерте в Московском Дворце пионеров
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Учитель районной школы выступил на концерте в Московском Дворце пионеров 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Учитель истории и обществознания Евгений Игоревич Торяник представил школу № 536 на заключительном концерте в Московском Дворце пионеров.
23 апреля в образовательном комплексе «Воробьевы горы» состоялся заключительный концерт лауреатов городского фестиваля самодеятельного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся государственных образовательных организаций. Концерт был посвящён 75-летию Курской и Сталинградской битвы. От школы № 536 на концерте выступил учитель истории и обществознания Евгений Игоревич Торяник.
Кроме педагогической деятельности, Евгений Игоревич серьёзно занимается поэзией и пишет стихи. Была выпущена его книга стихов «Последний парасанг». А 13 сентября 2017 года он был принят действительным членом в Российский союз писателей, как профессиональный поэт.
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