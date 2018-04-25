Учитель районной школы выступил на концерте в Московском Дворце пионеров

Учитель истории и обществознания Евгений Игоревич Торяник представил школу № 536 на заключительном концерте в Московском Дворце пионеров.

23 апреля в образовательном комплексе «Воробьевы горы» состоялся заключительный концерт лауреатов городского фестиваля самодеятельного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся государственных образовательных организаций. Концерт был посвящён 75-летию Курской и Сталинградской битвы. От школы № 536 на концерте выступил учитель истории и обществознания Евгений Игоревич Торяник.

Кроме педагогической деятельности, Евгений Игоревич серьёзно занимается поэзией и пишет стихи. Была выпущена его книга стихов «Последний парасанг». А 13 сентября 2017 года он был принят действительным членом в Российский союз писателей, как профессиональный поэт.