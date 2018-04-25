Ещё
Школьники из Бибирева прошли испытания «Школы безопасности»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Бибирева прошли испытания «Школы безопасности» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики первого и второго корпусов «Школы Глория» приняли участие в межрайонных соревнованиях «Школа безопасности», которые прошли в минувшую субботу, 21 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Участники соревнований должны были потушить пожар, спасти пострадавшего из зоны химического заражения, спасти утопающего, создать маршрут безопасного движения, провести сердечно-легочную реанимацию. «Школа безопасности», это, безусловно, очень полезное мероприятие, в ходе которого ребята смогли получить навыки действий в чрезвычайных ситуациях, — рассказали в администрации школы.
Отметим, что в состязаниях приняли участие 70 команд общей численностью около 700 человек. (вт)
Управа района Бибирево: последние новости
Школьники из Бибирева стали активными участниками второго общегородского субботника Дети из Бибирева приняли участие в фестивале «Маленький Леонардо-2018» «Школа Глория» приняла участие в акции «Мы дежурим по апрелю»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции241
Афганцы перекрыли центр Киева177
МИД обратился к россиянам31
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью159
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ63
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение