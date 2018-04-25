Школьники из Бибирева прошли испытания «Школы безопасности»

Ученики первого и второго корпусов «Школы Глория» приняли участие в межрайонных соревнованиях «Школа безопасности», которые прошли в минувшую субботу, 21 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Участники соревнований должны были потушить пожар, спасти пострадавшего из зоны химического заражения, спасти утопающего, создать маршрут безопасного движения, провести сердечно-легочную реанимацию. «Школа безопасности», это, безусловно, очень полезное мероприятие, в ходе которого ребята смогли получить навыки действий в чрезвычайных ситуациях, — рассказали в администрации школы.

Отметим, что в состязаниях приняли участие 70 команд общей численностью около 700 человек. (вт)