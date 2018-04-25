Эксперт: приток в СПО связан с желанием снять финансовую нагрузку на семью

МОСКВА , 25 апр ‒ РИА Новости . У современных родителей поменялось представление о том, какое образование они должны дать своим детям в первую очередь. Об этом заявила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко на пресс-конференции, посвященной выходу ежегодного исследования «Навигатор абитуриента: колледжи России 2018», которая состоялась в среду в МИА «Россия сегодня».

По ее мнению, многие родители склоняются к тому, что в условиях финансовой турбулентности ребята должны идти в систему среднего профессионального образования (СПО), чтобы первым делом получить профессию, начать зарабатывать, а затем, при желании, самостоятельно оплачивать учебу в высшем учебном заведении. «Таким образом, снимается финансовая нагрузка на семью и обеспечивается наиболее быстрый выход на рынок труда», ‒ добавила эксперт.

При этом она привела данные, согласно которым основная «развилка» происходит в 9 классе: в систему СПО переходит чуть больше 40% выпускников (в прошлом году в среднем по России ‒ 41%: в городах — 36%, а в селах ‒ 53%). Между тем, образовательная траектория многих выпускников колледжей не заканчивается на СПО: 83% молодых людей хотят поступать в вузы.

По прогнозам Татьяны Клячко, до 2024 года система СПО может получить прирост контингента в полтора раза. «Система не готова к такому массированному притоку молодежи», ‒ подчеркнула эксперт РАНХиГС. Уже сегодня, по ее словам, расходы на одного учащегося СПО сократились на 30%.