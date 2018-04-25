Отходы в доходы превратили юные вологжане

В рамках конкурса по раздельному сбору мусора школьники и воспитанники детских садов области собрали более 30 тонн хлама. Организаторами состязания стали активисты организации «ЭКА». Они предложили детям собирать и сортировать мусор, а потом отправлять его на вторичную переработку.

Школы и детские сады, воспитанники которых готовы взяться за дело сохранения экологии, направляют заявки на участие. Сейчас к проекту подключились 17 школ и детских садов региона. Самыми активными стали детский сад № 83 «Вишенка», гимназия № 2, вологодская школа № 29, Ермаковская средняя школа, Центр развития детей и молодёжи п. Вохтога , Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху.

«Главная цель наших действий — вовлечение населения в практику раздельного сбора отходов. Важно формировать экологическую культуру начиная с дошкольного и школьного возрастов. Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в конкурсе», — отметила эколог, член Общественного совета города Вологды , руководитель зеленого движения «ЭКА» Лариса Тимошенко.

Присоединиться все желающие могут в любой момент, заявки принимаются до 25 мая. Итоги подведут 31 мая. Лучших выберут в двух номинациях: «Лучшая образовательная организация по сбору макулатуры», «Лучшая образовательная организация по сбору пластиковых отходов».

Добавим, что конкурс «Отходы в доходы» проводится в рамках проекта «#РазделяйКа», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.