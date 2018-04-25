Школьники из Черемушек приняли участие супер-баттле 

В школе № 1995 состоялся межрайонный мега-баттл школ «Думай, действуй, твори, совершенствуй». Учащиеся, их родители и педагоги школы № 1205 приняли в нем активное участие.
Баттл был очень насыщенный: после торжественного открытия и телемоста с Департаментом образования Москвы, все участники прошли семь начальных площадок, на каждой из них было насколько заданий. Часть заданий готовили заранее и во время баттла защищали свои проекты.
«Взрослые участники команды с удовольствием принимали участие во всех конкурсах и с интересом наблюдали за ребятами, когда те собирали и программировали роботов, а ребята с интересом слушали старших на площадке «Семейный бюджет». Занятие нашлось для каждого!», — добавляет пресс-служба школы Черемушек.