Школьники из Черемушек приняли участие супер-баттле

В школе № 1995 состоялся межрайонный мега-баттл школ «Думай, действуй, твори, совершенствуй». Учащиеся, их родители и педагоги школы № 1205 приняли в нем активное участие.

Баттл был очень насыщенный: после торжественного открытия и телемоста с Департаментом образования Москвы , все участники прошли семь начальных площадок, на каждой из них было насколько заданий. Часть заданий готовили заранее и во время баттла защищали свои проекты.