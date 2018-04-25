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Руководитель центра «Феникс» из Марьиной Рощи приняла участие в мероприятии «Московского международного салона образования»
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Руководитель центра «Феникс» из Марьиной Рощи приняла участие в мероприятии «Московского международного салона образования» 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Проект «Московский международный салон образования» (ММСО) состоялся недавно в столице. В мероприятии приняла участие руководитель расположенного в Марьиной Роще центра социокультурных программ для людей с инвалидностью «Феникс» Ольга Ермилина.
Она выступила в рамках панельной дискуссии «Возможности получения образования, трудоустройства, занятости для людей с инвалидностью старше 18 лет». Вместе с организаторами и другими спикерами она рассказала присутствующим о социальной занятости молодых людей с ментальной инвалидностью, инклюзивных танцах, дистанционных технологиях в инклюзивном высшем образовании, социальном туризме, спорте и адаптивной физической культуре.
Напомним, центр «Феникс» находится в помещении филиала «Марьина Роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» по адресу: ул. Советской Армии, 15. (то)
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