Руководитель центра «Феникс» из Марьиной Рощи приняла участие в мероприятии «Московского международного салона образования»

Проект «Московский международный салон образования» (ММСО) состоялся недавно в столице. В мероприятии приняла участие руководитель расположенного в Марьиной Роще центра социокультурных программ для людей с инвалидностью «Феникс» Ольга Ермилина

Она выступила в рамках панельной дискуссии «Возможности получения образования, трудоустройства, занятости для людей с инвалидностью старше 18 лет». Вместе с организаторами и другими спикерами она рассказала присутствующим о социальной занятости молодых людей с ментальной инвалидностью, инклюзивных танцах, дистанционных технологиях в инклюзивном высшем образовании, социальном туризме, спорте и адаптивной физической культуре.

Напомним, центр «Феникс» находится в помещении филиала «Марьина Роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» по адресу: ул. Советской Армии, 15. (то)