Студенты поучаствуют в субботнике на факультете журналистики 

Субботник состоится 28 апреля на факультете журналистики Московского государственного университета.
Мероприятие проходит в высшем учебном заведении каждый год.
— Студенты приведут в порядок аудитории и медиатеку. Обычно участвует большое количество добровольцев, так как все ребята очень активные, — сообщила Дарья Фомина, пресс-секретарь факультета.
Она добавила, что можно принести свои моющие средства и необходимые инструменты.
Отметим, что по традиции сейчас в Москве проходят субботники: жители города приводят в порядок свои дворы и дома.