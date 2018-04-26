Студенты поучаствуют в субботнике на факультете журналистики

Субботник состоится 28 апреля на факультете журналистики Московского государственного университета

Мероприятие проходит в высшем учебном заведении каждый год.

— Студенты приведут в порядок аудитории и медиатеку. Обычно участвует большое количество добровольцев, так как все ребята очень активные, — сообщила Дарья Фомина , пресс-секретарь факультета.

Она добавила, что можно принести свои моющие средства и необходимые инструменты.