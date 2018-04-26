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Студенты поучаствуют в субботнике на факультете журналистики
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Студенты поучаствуют в субботнике на факультете журналистики 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Субботник состоится 28 апреля на факультете журналистики Московского государственного университета.
Мероприятие проходит в высшем учебном заведении каждый год.
— Студенты приведут в порядок аудитории и медиатеку. Обычно участвует большое количество добровольцев, так как все ребята очень активные, — сообщила Дарья Фомина, пресс-секретарь факультета.
Она добавила, что можно принести свои моющие средства и необходимые инструменты.
Отметим, что по традиции сейчас в Москве проходят субботники: жители города приводят в порядок свои дворы и дома.
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