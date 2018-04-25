Юные шахматисты из Отрадного стали обладателями «Кубка Воробьевых гор»

Ученики школы № 1554 успешно выступили на городском турнире по интеллектуальным играм среди школьников «Кубок Воробьевых гор». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В финале турнира победителями стали команды из школьного отделения № 1 — «Ника» — 6 «Б» класс, «Эскадрон» — 7 «А» класс, «Зеленые петушки» — 11 «А» класс. Также отличилась команда второго школьного отделения — «Инженеры», в состав которой вошли учащиеся 8 «И» класса. Победителями в школьном отделении № 3 стали команда «Комета» — 6 «Б» класс и «Эрудиты» — 6 «Г» класс, — рассказали в администрации учебного заведения.

Там добавили, что команда «Неугомонные», состоящая из учеников 11 «Б» класса из школьного отделения № 1, заняла первое место и стала обладателем «Кубка Воробьевых гор». (вт)