Ещё
Юные шахматисты из Отрадного стали обладателями «Кубка Воробьевых гор»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юные шахматисты из Отрадного стали обладателями «Кубка Воробьевых гор» 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики школы № 1554 успешно выступили на городском турнире по интеллектуальным играм среди школьников «Кубок Воробьевых гор». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В финале турнира победителями стали команды из школьного отделения № 1 — «Ника» — 6 «Б» класс, «Эскадрон» — 7 «А» класс, «Зеленые петушки» — 11 «А» класс. Также отличилась команда второго школьного отделения — «Инженеры», в состав которой вошли учащиеся 8 «И» класса. Победителями в школьном отделении № 3 стали команда «Комета» — 6 «Б» класс и «Эрудиты» — 6 «Г» класс, — рассказали в администрации учебного заведения.
Там добавили, что команда «Неугомонные», состоящая из учеников 11 «Б» класса из школьного отделения № 1, заняла первое место и стала обладателем «Кубка Воробьевых гор». (вт)
Управа района Отрадное: последние новости
Первоклассники из Отрадного стали участниками «Президентских состязаний» Школьники из Отрадного стали участниками квеста «Полицеландия» В музыкальной школе на Северном бульваре прозвучали мелодии скрипки, альта и виолончели
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции241
Афганцы перекрыли центр Киева177
МИД обратился к россиянам31
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью159
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ63
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение