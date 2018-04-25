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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине стали лауреатами конкурса «Моя Москва»
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Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине стали лауреатами конкурса «Моя Москва» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Мероприятие проходило в рамках Московского городского конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Нет краше Родины нашей». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Вокально-хоровой ансамбль «Жемчужина» стал лауреатом первой степени и продолжит борьбу за Гран-при конкурса в номинации «Вокальное творчество», — рассказал представитель администрации. — А в номинации «Хореографическое искусство» старшая и младшая группы коллектива «Серпантин» стали лауреатами второй и третьей степеней соответственно.
Напоминаем, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)
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