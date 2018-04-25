Ученики школы №1296 в Восточном Дегунине стали лауреатами конкурса «Моя Москва»

Мероприятие проходило в рамках Московского городского конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Нет краше Родины нашей». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Вокально-хоровой ансамбль «Жемчужина» стал лауреатом первой степени и продолжит борьбу за Гран-при конкурса в номинации «Вокальное творчество», — рассказал представитель администрации. — А в номинации «Хореографическое искусство» старшая и младшая группы коллектива «Серпантин» стали лауреатами второй и третьей степеней соответственно.

Напоминаем, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)