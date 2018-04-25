Сотрудники школы №1231 расскажут о проекте «Математическая вертикаль»

Собрание для желающих узнать о проекте «Математическая вертикаль» состоится 26 апреля в школе №1231.

— Мы заключили договор с Московским государственным университетом имени Михаила Ломоносова . Наши учителя и дети специально сдавали экзамены по математике. К испытаниям их подготовили студенты МГУ — они наши кураторы. На данный момент мы открываем математические классы для этого проекта, — поделилась подробностями Татьяна Алимова, заместитель директора школы.

Она отметила, что на собрание ждут всех желающих, так как в математический класс смогут приходить заниматься и ребята из других учебных заведений.

Начало в 18:30.

Узнать о «Математической вертикали» можно будет по адресу: Большой Афанасьевский переулок, дом 27.