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Сотрудники школы №1231 расскажут о проекте «Математическая вертикаль»
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Сотрудники школы №1231 расскажут о проекте «Математическая вертикаль» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Собрание для желающих узнать о проекте «Математическая вертикаль» состоится 26 апреля в школе №1231.
— Мы заключили договор с Московским государственным университетом имени Михаила Ломоносова. Наши учителя и дети специально сдавали экзамены по математике. К испытаниям их подготовили студенты МГУ — они наши кураторы. На данный момент мы открываем математические классы для этого проекта, — поделилась подробностями Татьяна Алимова, заместитель директора школы.
Она отметила, что на собрание ждут всех желающих, так как в математический класс смогут приходить заниматься и ребята из других учебных заведений.
Начало в 18:30.
Узнать о «Математической вертикали» можно будет по адресу: Большой Афанасьевский переулок, дом 27.
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