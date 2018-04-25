В районе Ховрино благоустроят территории образовательных учреждений

К началу нового учебного года в районе Ховрино благоустроят территории 5 образовательных учреждений. Уже сейчас проходит подготовка к благоустроительным работам. Предстоит выполнить работы по следующим адресам:

— ГБОУ Школа №1474, ул. Дыбенко л. 34. А;

— ГБОУ Школа №1590 им. Героя Советского Союза В. В. Колесника, ул. Петрозаводская, д. 7А;

— ГБОУ Школа №597 «Новое поколение», ул. Лавочкина д. 46А — ГБОУ Школа №648 им. Героя Российской Федерации А. Г. Карлова, ул. Фестивальная, д. 32А;

— ГБОУ Школа №648 им. Героя Российской Федерации А. Г. Карлова, ул. Флотская, д. 11.

На территориях школ будут установлены новые малые архитектурные формы (МАФ), устроены резиновые покрытия, отремонтирован газон. Также будут заменены покрытия прогулочных площадок и устроены пешеходные дорожки для прогулок.

Благоустройство территорий образовательных учреждений района Ховрино проходит ежегодно перед началом нового учебного года. Так в прошлом 2017 году было благоустроено территории трех образовательных учреждений.