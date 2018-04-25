В Калуге открылся кадровый форум 

25 апреля в Калужском государственном университете имени Циолковского начал работу Калужский кадровый форум. Открыл его Анатолий Артамонов. Представляя опыт Калужской области в сфере подготовки кадров, одним из наиболее эффективных направлений губернатор назвал работу ресурсных центров в автомобильной и фармацевтической промышленности. «Мы убедились, что решение, принятое в свое время о создании центра подготовки кадров для автопрома, абсолютно оправдало себя. На сегодняшний день там прошли подготовку более 15 тысяч человек. Все сто процентов нашли работу по той специальности, которую получили в ресурсном центре. Таких показателей нет в традиционных учебных заведениях. Именно таким образом — через создание отраслевых центров по подготовке кадров — и нужно действовать. Важно, чтобы выпускник, который прошел там подготовку, мог сразу влиться в производственный процесс, а не начинал переучиваться», — сказал он. Губернатор добавил, что этот опыт в Калужской области распространен и на высшую школу, где также действует принцип дуального образования. Еще одним важным механизмом решения кадровой проблемы, по мнению главы региона, является целевой набор в вузы и ссузы. Эту работу он предложил подкреплять активной профориентацией не только школьников, но и их родителей. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, в рамках форума запланированы круглые столы, семинары, на которых будут рассмотрены вопросы трудового законодательства, использования системы наставничества, практические аспекты развития профессиональных квалификаций. Кроме того, состоится деловая игра «Старт в карьеру», городская ярмарка вакансий, бизнес-игра «Мое место в экономике региона. Профориентация молодежи Калужской области», верификационная сессия «Формирование регионального Атласа новых профессий „Образование“ и защита конкурсных работ предприятий, номинированных на премию „Работодатель года-2017“.