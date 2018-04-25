Читатели районной газеты «Дмитровец» расскажут, какими языками они владеют

Редакция районного издания «Дмитровец» подготовила новое тематическое голосование для своих читателей. Жители Дмитровского района расскажут, какие языки они изучали в школьные годы.

В голосовании на выбор представлено восемь вариантов ответа. Среди них есть как широко распространенные языки — английский, немецкий, французский и испанский, — так и более редкие — итальянский и китайский. Кроме того, в опросе предусмотрены варианты «Этого языка нет в списке» и «Не учил (а) иностранный язык». Отметим, что проголосовать за тот или иной язык можно, даже если вы учили его не в школе, а в рамках дополнительного образования или самостоятельно в школьные годы.

Итоги голосования редакция подведет в пятницу, 4 мая. Отметим, что голосование не требует регистрации и проводится анонимно. (мю)