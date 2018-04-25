Онлайн-совещание пройдет в прямом эфире Московского образовательного канала 

образовательного канала. Фото: архив
Общегородское онлайн-совещание пройдет 25 апреля специально для родителей учеников образовательных учреждений.
Сегодня участники и ведущая эфира Людмила Мясникова, председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы, поговорят о правомерности госпитализации несовершеннолетнего ребенка из школы.
Об этой теме подробно расскажет директор Московского центра образовательного права Юрий Тарасенко.
Все желающие смогут задать интересующие их вопросы в 19:15, сообщили на mos.ru.