Онлайн-совещание пройдет в прямом эфире Московского образовательного канала

образовательного канала. Фото: архив

Общегородское онлайн-совещание пройдет 25 апреля специально для родителей учеников образовательных учреждений.

Сегодня участники и ведущая эфира Людмила Мясникова , председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы , поговорят о правомерности госпитализации несовершеннолетнего ребенка из школы.

Об этой теме подробно расскажет директор Московского центра образовательного права Юрий Тарасенко

Все желающие смогут задать интересующие их вопросы в 19:15, сообщили на mos.ru.