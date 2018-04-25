Ещё
Онлайн-совещание пройдет в прямом эфире Московского образовательного канала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Афганцы перекрыли центр Киева
Афганцы перекрыли центр Киева

Онлайн-совещание пройдет в прямом эфире Московского образовательного канала 

Администрация поселения Вороновское 27 минут назад
образовательного канала. Фото: архив
Общегородское онлайн-совещание пройдет 25 апреля специально для родителей учеников образовательных учреждений.
Сегодня участники и ведущая эфира Людмила Мясникова, председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования города Москвы, поговорят о правомерности госпитализации несовершеннолетнего ребенка из школы.
Об этой теме подробно расскажет директор Московского центра образовательного права Юрий Тарасенко.
Все желающие смогут задать интересующие их вопросы в 19:15, сообщили на mos.ru.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Команда Василька приняла участие в фестивале Я играю в гольф Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 отправляются в Краснодарский край Сотрудники и ученики школы №2073 проведут уборку на территории образовательного учреждения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью116
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ31
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины85
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа139
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение