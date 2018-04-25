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Выпускники трех образовательных учреждений НАО сдадут экзамен по стандартам WorldSkills
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Выпускники трех образовательных учреждений НАО сдадут экзамен по стандартам WorldSkills 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills предстоит пройти в этом году выпускникам учреждений профессионального образования Ненецкого автономного округа (НАО). В рамках пилотного проекта новый вид испытаний проведут в трех учреждениях, сообщили в среду пресс-службе окружной администрации.
"Выпускники учреждений профессионального образования НАО сдадут выпускной экзамен по стандартам WorldSkills. Итоговая аттестация по новым современным международным стандартам пройдет в Нарьян-Маре во второй декаде июня. Пилотный демонстрационный экзамен предстоит сдать 50 выпускникам трех образовательных учреждений, завершающих подготовку по четырем специальностям", — говорится в сообщении.
В этом году новый вид выпускных испытаний затронет студентов, обучающихся по программам «Ветеринария», «Спасательные работы», «Физическая культура и спорт», «Электромонтаж». Проводится подготовка к аттестации в таком формате. Независимые эксперты, которые будут оценивать выпускников, также проходят специальное обучение.
"Особенность демонстрационного экзамена в том, что его принимают не педагоги, готовившие студентов, а практики, потенциальные работодатели. Демонстрационный экзамен — это моделирование реальных производственных условий. Например, для будущих спасателей на экзамене в июне будет смоделирована чрезвычайная ситуация, в которой они должны продемонстрировать экспертам из ГУ МЧС России по НАО свои навыки и умения", — приводит пресс-служба слова куратора проекта Оксаны Кабировой.
Задания экзамена максимально приближены к тем, которые выполняют участники национального и мирового чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills, а результаты заносятся в специальную информационную базу, к которой имеют доступ работодатели. Таким образом через систему специальных фильтров работодатели в перспективе смогут находить специалистов с нужными навыками и уровнем квалификации.
Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен в 2018 году, первыми в НАО получат паспорта компетенций (Skills Passport). Этот документ о результатах демонстрационного экзамена, отражающий уровень компетентности выпускника в соответствии с международными стандартами.
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