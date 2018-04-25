В школе в 4-м Вешняковском проезде организовали «Свою игру»

Интеллектуальное состязание «Своя игра», включающее в себя задания по всем тематическим блокам обществознания, состоялось в школе №329 имени Хлобыстова, которая находится в 4-м Вешняковском проезде. Об этом рассказали в администрации школы.

— Основная цель игры — развитие интереса школьников к социальным дисциплинам, стимулирование в их освоении. Школьники увидели новые грани социологии, философии, политологии, экономики, права, — пояснил сотрудник школы.

Напомним, что школа №329 имени Хлобыстова находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)