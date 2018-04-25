Ещё
В школе в 4-м Вешняковском проезде организовали «Свою игру»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Афганцы перекрыли центр Киева
Афганцы перекрыли центр Киева

В школе в 4-м Вешняковском проезде организовали «Свою игру» 

Управа Рязанского района 37 минут назад
Фото: Управа Рязанского района
Интеллектуальное состязание «Своя игра», включающее в себя задания по всем тематическим блокам обществознания, состоялось в школе №329 имени Хлобыстова, которая находится в 4-м Вешняковском проезде. Об этом рассказали в администрации школы.
— Основная цель игры — развитие интереса школьников к социальным дисциплинам, стимулирование в их освоении. Школьники увидели новые грани социологии, философии, политологии, экономики, права, — пояснил сотрудник школы.
Напомним, что школа №329 имени Хлобыстова находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Школьники из Рязанского района посетили Государственную Думу В школе на Васильцовском Стане состоится день открытых дверей Школьница из Рязанского заняла первое место на литературном конкурсе «Друзья по вдохновению»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью116
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ31
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины85
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа139
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение