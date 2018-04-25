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Экологическую акцию провели студенты архитектурного колледжа в районе Аэропорт
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Экологическую акцию провели студенты архитектурного колледжа в районе Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Более 500 килограммов макулатуры собрали студенты расположенного на улице Усиевича архитектурно-строительного колледжа № 7. Акция «Круг жизни» прошла в преддверии общегородского субботника. Об этом сообщили в администрации учреждения образования.
— Наш итог — 580 кг использованной бумаги, картона. Взамен сданного вторсырья студенты получат саженцы деревьев и кустарников, в числе которых туя западная Брабант, кизильник блестящий, лапчатка кустарниковая, пузыреплодник Диаболо. Их мы планируем высадить рядом с учебным корпусом, — пояснил представитель администрации.
Колледж архитектуры и строительства № 7 расположен по адресу улица Усиевича, д. 31 недалеко от станции метро «Сокол». (мю)
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