Экологическую акцию провели студенты архитектурного колледжа в районе Аэропорт

Более 500 килограммов макулатуры собрали студенты расположенного на улице Усиевича архитектурно-строительного колледжа № 7. Акция «Круг жизни» прошла в преддверии общегородского субботника. Об этом сообщили в администрации учреждения образования.

— Наш итог — 580 кг использованной бумаги, картона. Взамен сданного вторсырья студенты получат саженцы деревьев и кустарников, в числе которых туя западная Брабант, кизильник блестящий, лапчатка кустарниковая, пузыреплодник Диаболо. Их мы планируем высадить рядом с учебным корпусом, — пояснил представитель администрации.

Колледж архитектуры и строительства № 7 расположен по адресу улица Усиевича, д. 31 недалеко от станции метро «Сокол». (мю)