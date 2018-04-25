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В Заволжье начали строительство детского сада и школы
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В Заволжье начали строительство детского сада и школы 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В Заволжском районе Костромы начали строительство детского сада и школы по федеральной программе.
В среду, 25 апреля, администрация города проверила темпы работы на социальных объектах. К концу 2018 года в микрорайоне должны построить детский сад на 220 мест. Рядом с главным здание будут оборудованы 12 прогулочных площадок для детей. Подрядчик приступил к работам только в апреле. Сейчас строители укладывают арматуру и готовятся заливать фундамент. На проект выделили 155 млн рублей.
А к концу 2019 году в Заволжье должны будут возвести новую школу на 1000 мест. Здание будет располагаться на улице Суслова. Стоимость работ составит 709 млн
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