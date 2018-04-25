Дошколята Ховрина побывали на экскурсии в школе на Петрозаводской

В школе №597 района Ховрино существует традиция — воспитанники дошкольных отделений обязательно приходят на экскурсию в школу. Как сообщается на сайте образовательного учреждения, и в этом учебном году на экскурсию по школе отправились три группы дошкольников.

«В школьной библиотеке дошколята узнали, для чего она нужна, чем она отличается от книжного магазина. Ребята увидели, как много книг стоит на полках. Далее ребята заглянули в кабинеты начальной школы, английского языка, математики. Посмотрели разминку на уроке физкультуры в спортивном зале. Дети получили представление о том, что такое класс, школьный урок, звонок, перемена. Экскурсия дошкольникам очень понравилась», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №597 находится по адресу: ул. Петрозаводская, д. 19А. (то)