В Молжаниновском организовали турнир по стрельбе из лука

Спортивный праздник «Точно в цель!» прошел в спортивном зале «Школы Перспектива». Ученики объединения дополнительного образования по стрельбе из лука соревновались друг с другом. — От ребят требовалось точно попасть в мишень и набрать как можно больше очков, — рассказал педагог дополнительного образования, тренер секции Павел Новиков Победителем в младшей группе стала Елизавета Абрамова (3 класс), а в старшей — Максим Тарасов (6 класс). — Праздник прошел увлекательно и необычно, — подвел итоги Новиков. (то)