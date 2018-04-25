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В Молжаниновском организовали турнир по стрельбе из лука
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В Молжаниновском организовали турнир по стрельбе из лука 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Спортивный праздник «Точно в цель!» прошел в спортивном зале «Школы Перспектива». Ученики объединения дополнительного образования по стрельбе из лука соревновались друг с другом.
— От ребят требовалось точно попасть в мишень и набрать как можно больше очков, — рассказал педагог дополнительного образования, тренер секции Павел Новиков.
Победителем в младшей группе стала Елизавета Абрамова (3 класс), а в старшей — Максим Тарасов (6 класс).
— Праздник прошел увлекательно и необычно, — подвел итоги Новиков. (то)
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