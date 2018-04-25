Второклашки из Лианозова побывали на фабрике мороженого

Ученики второго класса «Д» школы №1416 района Лианозово посетили с экскурсией фабрику мороженого «Чистая линия». Как сообщается на сайте образовательного учреждения, дети и сопровождавшие их взрослые получили массу эмоций от поездки.

«На фабрике ребята посмотрели презентацию об истории изобретения этого лакомства и увидели полный цикл изготовления различных видов мороженого, прошли мастер-класс, наелись разного мороженого. Экскурсия получилась очень насыщенная, познавательная, а главное — вкусная!», — отмечается в сообщении.

Напомним, школа №1416 района Лианозово находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)