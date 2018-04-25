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Второклашки из Лианозова побывали на фабрике мороженого
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Второклашки из Лианозова побывали на фабрике мороженого 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Ученики второго класса «Д» школы №1416 района Лианозово посетили с экскурсией фабрику мороженого «Чистая линия». Как сообщается на сайте образовательного учреждения, дети и сопровождавшие их взрослые получили массу эмоций от поездки.
«На фабрике ребята посмотрели презентацию об истории изобретения этого лакомства и увидели полный цикл изготовления различных видов мороженого, прошли мастер-класс, наелись разного мороженого. Экскурсия получилась очень насыщенная, познавательная, а главное — вкусная!», — отмечается в сообщении.
Напомним, школа №1416 района Лианозово находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)
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