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О книгах-юбилярах этого года рассказали юным жителям Войковского
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О книгах-юбилярах этого года рассказали юным жителям Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В рамках «Недели детской книги» в библиотеке школы №2099 Войковского района прошло мероприятие, посвященное писателям и книгам — юбилярам 2018 года.
— Преподаватель русского языка и литературы рассказала учащимся об именинниках и их произведениях, которые входят в школьную программу. Детям мероприятие понравилось: они предложили свои иллюстрации, макеты обложек книг, заинтересовались многими произведениями и хотели узнать больше о творчестве любимых авторов. Ну а один из наиболее ярких и значимых юбилеев этого года для ценителей словесного искусства — конечно, 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева, — сообщили в администрации школы.
Как уточнили организаторы, мероприятие показало, что учащиеся умеют критически мыслить и творчески подходить к решению задач. (ео)
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