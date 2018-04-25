О книгах-юбилярах этого года рассказали юным жителям Войковского

В рамках «Недели детской книги» в библиотеке школы №2099 Войковского района прошло мероприятие, посвященное писателям и книгам — юбилярам 2018 года.

— Преподаватель русского языка и литературы рассказала учащимся об именинниках и их произведениях, которые входят в школьную программу. Детям мероприятие понравилось: они предложили свои иллюстрации, макеты обложек книг, заинтересовались многими произведениями и хотели узнать больше о творчестве любимых авторов. Ну а один из наиболее ярких и значимых юбилеев этого года для ценителей словесного искусства — конечно, 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева, — сообщили в администрации школы.

Как уточнили организаторы, мероприятие показало, что учащиеся умеют критически мыслить и творчески подходить к решению задач. (ео)