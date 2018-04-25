Девятиклассник из Коптева занял первое место на всероссийском конкурсе медиапроектов

Торжественная церемония награждения победителей и призёров II Всероссийского конкурса медиапроектов «Страна Читалия-2018» состоялась в Российской государственной детской библиотеке. Среди лучших оказался представитель школы №185 Коптева — Георгий Горшков из 9 «В» занял первое место в своей возрастной группе.

— В этом году в конкурсе приняли участие почти 2000 школьников, их родителей и учителей из 23 регионов России , а также граждане нашей страны, проживающие в Турции Чехии . В номинации «Знаю, что читать» Георгий представил на конкурс буктрейлер к книге Примо Леви «Человек ли это?», — пояснили в администрации школы.

Буктрейлеры оценивало жюри, в состав которого вошли писатели, педагоги, тележурналисты и продюсеры. (ео)