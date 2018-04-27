Университеты Адыгеи и ОАЭ заключили договор о сотрудничестве

"Подписание договора состоялось в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае . Это наш первый договор с вузом ОАЭ, предусматривающий обучение студентов — как в Адыгее, так и в университете Алдар, совместную научную деятельность, развитие и укрепление культурных связей. В соответствии с документом, подписанным ректором университета Алдар и мной, программа международной академической мобильности будет действовать в течение пяти лет", — сказала она.

Как прокомментировала ТАСС директор центра международного образования МГТУ и декан факультета Фатима Пафова, между вузами обговаривается программа «два плюс два», предусматривающая два года обучения студентов в Адыгее и затем два года — в ОАЭ. Находясь в Дубае, российские студенты смогут трудоустроиться. Для претендентов на обучение в университете Алдар обязательно знание английского языка. Что касается обучения в вузе Адыгеи, в технологическом университете, который сегодня сотрудничает с порядка 30 зарубежными вузами, для желающих повышать свою академическую мобильность преподавателей и студентов созданы курсы интенсивного изучения русского языка.

"Мы планируем, в частности, подготовку наших студентов по направлениям IT, Business Administration, университет Алдар — в области сельского хозяйства, экологии, их интересует освоение пустынных земель, ландшафтный дизайн. Дубайские коллеги выразили готовность принять студентов с 1 сентября", — добавила собеседница агентства.