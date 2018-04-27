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Университеты Адыгеи и ОАЭ заключили договор о сотрудничестве
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Университеты Адыгеи и ОАЭ заключили договор о сотрудничестве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
МАЙКОП, 27 апреля. /ТАСС/. Заключенный в Объединенных Арабских Эмиратах договор о сотрудничестве между Майкопским технологическим госуниверситетом (МГТУ) Адыгеи и Дубайским университетом Алдар предусматривает взаимодействие между вузами в области международной академической мобильности и научных исследований, сообщила в пятницу ТАСС ректор МГТУ Саида Куижева.
"Подписание договора состоялось в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае. Это наш первый договор с вузом ОАЭ, предусматривающий обучение студентов — как в Адыгее, так и в университете Алдар, совместную научную деятельность, развитие и укрепление культурных связей. В соответствии с документом, подписанным ректором университета Алдар и мной, программа международной академической мобильности будет действовать в течение пяти лет", — сказала она.
Как прокомментировала ТАСС директор центра международного образования МГТУ и декан факультета Фатима Пафова, между вузами обговаривается программа «два плюс два», предусматривающая два года обучения студентов в Адыгее и затем два года — в ОАЭ. Находясь в Дубае, российские студенты смогут трудоустроиться. Для претендентов на обучение в университете Алдар обязательно знание английского языка. Что касается обучения в вузе Адыгеи, в технологическом университете, который сегодня сотрудничает с порядка 30 зарубежными вузами, для желающих повышать свою академическую мобильность преподавателей и студентов созданы курсы интенсивного изучения русского языка.
"Мы планируем, в частности, подготовку наших студентов по направлениям IT, Business Administration, университет Алдар — в области сельского хозяйства, экологии, их интересует освоение пустынных земель, ландшафтный дизайн. Дубайские коллеги выразили готовность принять студентов с 1 сентября", — добавила собеседница агентства.
Как ранее сообщал ТАСС, власти Адыгеи заявили о расширении с этого года сотрудничества с ОАЭ и другими странами Ближнего Востока. На прошедшем в апреле Дубайском экономическом форуме бизнесмены ОАЭ подтвердили намерение построить в Адыгее региональный центр по закупке и экспорту в ОАЭ и Саудовскую Аравию экологически чистой продукции, в частности, бренда республики — адыгейского сыра. Первую партию сыра экспортируют в ОАЭ в ближайшее время. За последние годы Адыгея экспортировала в страны Ближнего Востока злаки и древесину, молочную продукцию в небольшом объеме, а импортировала стекло и изделия из него, жиры, масла и фрукты.
ТАСС: последние новости
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