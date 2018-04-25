Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 отправляются в Краснодарский край 

Фото: ГБОУ Школа №2073
Обучающиеся образовательного комплекса ГБОУ Школа №2073 примут участие в социально-значимом проекте «Формула успеха. Лидерство и руководство». Об этом сообщается на официальной странице учебного учреждения в социальных сетях.
Проект существует в рамках программы «Самостоятельность. Ответственность. Лидерство», инициированной ГБУ «Лаборатория путешествий». Основная задача программы-профилактика негативных проявлений среди обучающихся.
Команда обучающихся в количестве 10 человек вместе с сопровождающим со 2 по 11 мая отправится покорять Краснодарский край.