Обучающиеся ГБОУ Школа №2073 отправляются в Краснодарский край

Фото: ГБОУ Школа №2073

Обучающиеся образовательного комплекса ГБОУ Школа №2073 примут участие в социально-значимом проекте «Формула успеха. Лидерство и руководство». Об этом сообщается на официальной странице учебного учреждения в социальных сетях.

Проект существует в рамках программы «Самостоятельность. Ответственность. Лидерство», инициированной ГБУ «Лаборатория путешествий». Основная задача программы-профилактика негативных проявлений среди обучающихся.