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Школьники из Хорошевки стали третьими в любительской лиге по робототехнике
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Школьники из Хорошевки стали третьими в любительской лиге по робототехнике 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
На базе школы № 439 «Интеллект» состоялся отборочный этап Московского молодежного турнира роботов-футболистов. В мероприятии приняла участие и команда школы № 1287 (учащиеся 5–6 классов).
— В финальный этап отобраться нашим парням не удалось, зато по итогам соревнований любительской лиги команда заняла третье место. Наши юные робототехники — большие молодцы, — отметил представитель администрации школы.
Для справки, ребята учатся программировать роботов серии Lego Mindstorms на уроках технологии. (то)
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