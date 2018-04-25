В Орле прошла «Студенческая весна»

Гала-концерт XIX областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна — 2018» прошёл в молодежном центре ОГАУ им. Н. В. Парахина.

Свои творческие способности продемонстрировали более 300 орловских студентов. Конкурсанты выступали в номинациях вокал, танец, театральное творчество, а также номера необязательной программы − оригинальный жанр, журналистика, инструментальное исполнение.

Гран-при среди вузов получил Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова, который получит переходящий кубок. На втором и третьем месте Среднерусский институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Орловский госуниверситет им. И. С. Тургенева.

Напомним, учредителями и организаторами «Студенческой весны» стали департамент внутренней политики и развития местного самоуправления области, областное Управление молодежной политики, а также областной центр молодежи «Полет».