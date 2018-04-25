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В Орле прошла «Студенческая весна»
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В Орле прошла «Студенческая весна» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Гала-концерт XIX областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна — 2018» прошёл в молодежном центре ОГАУ им. Н. В. Парахина.
Фестиваль проходил с 1 по 24 апреля на базе вузов Орловской области. В нём приняли участие Среднерусский институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ОГУ им. И. С. Тургенева, Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова, Орловский государственный аграрный университет им. Н. В. Парахина, Академия федеральной службы охраны РФ.
Свои творческие способности продемонстрировали более 300 орловских студентов. Конкурсанты выступали в номинациях вокал, танец, театральное творчество, а также номера необязательной программы − оригинальный жанр, журналистика, инструментальное исполнение.
Гран-при среди вузов получил Орловский юридический институт МВД России им. В. В. Лукьянова, который получит переходящий кубок. На втором и третьем месте Среднерусский институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Орловский госуниверситет им. И. С. Тургенева.
Напомним, учредителями и организаторами «Студенческой весны» стали департамент внутренней политики и развития местного самоуправления области, областное Управление молодежной политики, а также областной центр молодежи «Полет».
Сообщение В Орле прошла «Студенческая весна» появились сначала на РИА 57.
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