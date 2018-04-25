В Перми полиция оцепила лицей №10

Перми на улице Льва Шатрова около лицея №10 через каждые десять метров стоят сотрудники полиции, а рядом со зданием множество патрульных машин. Об этом сообщили, читатели 59.ru.

В городской администрации пояснили, что проходят учения.

— По словам директора лицея, учебный процесс в образовательном учреждении продолжается в штатном режиме. За территорией лицея проводятся учения экстренных служб, — рассказали 59.ru в городском департаменте образования.

Напомним, в сентябре прошла волна эвакуации, когда неизвестные звонили в школы, торговые центры и административные здания и сообщали о заложенных устройствах. Волна эвакуации прошла по многим городам страны, но подозрительных предметов обнаружено не было.