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В Перми полиция оцепила лицей №10
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В Перми полиция оцепила лицей №10 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В Перми на улице Льва Шатрова около лицея №10 через каждые десять метров стоят сотрудники полиции, а рядом со зданием множество патрульных машин. Об этом сообщили, читатели 59.ru.
В городской администрации пояснили, что проходят учения.
— По словам директора лицея, учебный процесс в образовательном учреждении продолжается в штатном режиме. За территорией лицея проводятся учения экстренных служб, — рассказали 59.ru в городском департаменте образования.
Учения начались около 16:00. Какую именно ситуацию отрабатывают полицейские, в ГУ МВД по Пермскому краю пока пояснить не смогли.
Напомним, в сентябре прошла волна эвакуации, когда неизвестные звонили в школы, торговые центры и административные здания и сообщали о заложенных устройствах. Волна эвакуации прошла по многим городам страны, но подозрительных предметов обнаружено не было.
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