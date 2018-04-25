СПЧ критикует намерение сделать изучение национальных языков необязательным

Ранее депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому изучение национальных языков республик России должно быть по желанию школьников и их родителей, однако не в ущерб освоению государственного языка Российский Федерации.

В СПЧ отмечают, что в случае принятия подобных поправок у детей и их родителей появится нелегкий выбор — выбрать родной язык вместо других курсов, снизив конкурентоспособность при выборе профессии в будущем, или пожертвовать родным языком.

"При таком подходе невозможно говорить о развитии у детей любви к родному языку, поскольку его изучение становится дополнительным бременем, от которого освобождены те, у кого родной язык совпадает с государственным", — отмечается в сообщении.

Руководитель профильной комиссии СПЧ по культурным правам, образованию и науке Анита Соболева считает, что это законодательное предложение «подрывает межнациональный мир, ставит под удар сохранение языков народов России, снижает уровень гарантий конституционного права на пользование родным языком». По ее мнению, эта инициатива также «сводит на нет провозглашенное статьей 68 Конституции право республик в составе РФ устанавливать свои государственные языки».

"Вместо того чтобы сохранять и развивать образование на родных языках, расширяя сферу их применения, в том числе продвигая образование на государственных языках республик в высшей школе, наши законодатели предлагают идти в противоположном направлении, забывая об обязательствах, которые Россия взяла на себя, ратифицировав рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств и подписав Европейскую Хартию о региональных языках или языках меньшинств", — цитирует сайт СПЧ слова Соболевой.

В Совете заявляют, что исключение государственных языков из школьного образования в качестве обязательной дисциплины приведет к постепенному вытеснению их из сферы госуправления, к снижению числа говорящих на языке и понимающих язык.

Глава СПЧ Михаил Федотов напомнил, что «в советское время в республиках СССР многие родители считали, что их дети должны учиться именно в русской школе, поскольку национальные языки при коммунизме все равно отомрут». Но жизнь, по его словам, показала недальновидность такого подхода. Он уточнил, что большинство людей стремятся сохранять свою национальную, этническую идентичность, ценят свое конституционное право говорить, думать, обучаться на родном языке.

"Опыт показывает, что рано или поздно нарушения языковых прав приводят к серьезным социальным конфликтам. Именно с запрещения русского языка начался конфликт на Украине , именно исключение русского языка из сферы преподавания в старших классах вызывает сейчас законное возмущение русскоязычных жителей Латвии ", — заявил Федотов.

Он сообщил, что «понимая всю серьезность проблемы, Совет намерен уже в самом скором времени обсудить ее в рамках своего специального заседания, посвященного развитию образования в нашей стране».