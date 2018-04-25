Ещё
Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на конкурсе «Играю на двух инструментах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Афганцы перекрыли центр Киева
Афганцы перекрыли центр Киева

Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на конкурсе «Играю на двух инструментах» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Ученик четвертого класса детской школы искусств №14 района Выхино-Жулебино Максим Мифтахов получил Гран-при III открытого фестиваля учащихся отделов общего фортепиано «Играю на двух инструментах». Об этом говорится на сайте учреждения.
«Максим стал единственным участником фестиваля, который выступил сразу в двух его номинациях. Кроме этого, дипломом лауреата I степени были отмечены Микаэл Мартиросян и Дмитрий Мазуров», — сообщается в материале.
Отметим, что фестиваль прошел в рамках культурно-просветительского проекта «Под общим небосводом доброты» в детской музыкальной школе имени Хачатуряна. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Преподаватели и учащиеся ДШИ имени Балакирева познакомили дошкольников с народными музыкальными инструментами Уроки «Вода и здоровье» прошли в Выхине-Жулебине Конкурс «Связь поколений – не просто слова» завершился в одной из школ Выхина-Жулебина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью119
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ34
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины89
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа139
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение