Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на конкурсе «Играю на двух инструментах»

Ученик четвертого класса детской школы искусств №14 района Выхино-Жулебино Максим Мифтахов получил Гран-при III открытого фестиваля учащихся отделов общего фортепиано «Играю на двух инструментах». Об этом говорится на сайте учреждения. «Максим стал единственным участником фестиваля, который выступил сразу в двух его номинациях. Кроме этого, дипломом лауреата I степени были отмечены Микаэл Мартиросян и Дмитрий Мазуров », — сообщается в материале. Отметим, что фестиваль прошел в рамках культурно-просветительского проекта «Под общим небосводом доброты» в детской музыкальной школе имени Хачатуряна. (вт)