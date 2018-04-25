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В колледже на Дмитровке прошел день открытых дверей
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В колледже на Дмитровке прошел день открытых дверей 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В субботу, 21 апреля, в колледже сфер услуг № 10 на Дмитровском шоссе прошел день открытых дверей «Сто дорог — одна твоя». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Профессиональные мастер-классы подготовили сотрудники и студенты колледжа по компетенциям «Поварское и кондитерское дело»: мастер-класс от чемпиона «Сладкая жизнь», «Волшебная мастика», «Приготовление коктейлей», «Искусство карвинга». О профессиях и специальностях рассказывали гостям сами студенты и выпускники колледжа», — уточняется на сайте.
Напомним, колледж сфер услуг № 10 находится по адресу Дмитровское шоссе, 79, стр. 3. (ео)
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