В колледже на Дмитровке прошел день открытых дверей

В субботу, 21 апреля, в колледже сфер услуг № 10 на Дмитровском шоссе прошел день открытых дверей «Сто дорог — одна твоя». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Профессиональные мастер-классы подготовили сотрудники и студенты колледжа по компетенциям «Поварское и кондитерское дело»: мастер-класс от чемпиона «Сладкая жизнь», «Волшебная мастика», «Приготовление коктейлей», «Искусство карвинга». О профессиях и специальностях рассказывали гостям сами студенты и выпускники колледжа», — уточняется на сайте.

Напомним, колледж сфер услуг № 10 находится по адресу Дмитровское шоссе, 79, стр. 3. (ео)