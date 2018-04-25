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Возможности современного образования презентовали в школе района Марьино
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Возможности современного образования презентовали в школе района Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
С современными тенденциями в городской системе образования на примере школы № 1547 в районе Марьино познакомились участники выездной встречи руководителя столичного Департамента образования Исаака Калины. В мероприятии приняли участие депутаты Мосгордумы, директора и учителя московских школ. Они смогли увидеть, как работает школа сегодня, увидели работу инженерных классов и курчатовского центра, оценить, как идут уроки в академических классах и узнать об успехах учащихся специального класса, в создании которого участвовали госкорпорации.
— Многие годы мы работаем с национальным исследовательским ядерным университетом, — пояснил директор школы № 1547 Андрей Баринов. — Выпускники наших инженерных и физико-математических классов поступают именно в этот вуз.
После презентации руководитель департамента ответил и на интересующие присутствующих вопросы о системе столичного образования, сообщив, что вся информация также имеется в открытом доступе — на сайте «Школа большого города». Также Исаак Калина отметил, что в последние годы школы сильно изменились, и это общая мировая тенденция.
— Поэтому мы сегодня придумали такой формат: в воскресенье, раз в месяц, директора школ встречаются с жителями района и показывают им современную школу, — рассказал Исаак Калина.
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