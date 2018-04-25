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В вузе на Соколе школьникам рассказали о материалах с эффектом запоминания формы
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В вузе на Соколе школьникам рассказали о материалах с эффектом запоминания формы 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В рамках проекта «Университетские субботы» в МАИ на Соколе провели мастер-класс «Интеллектуальные материалы. Материалы с эффектом запоминания формы».
Участники отправились на практическое занятие на кафедру «Материаловедение и технология обработки материалов». Доцент Ольга Гвоздева познакомила школьников с изделиями из титановых сплавов, используемых в сфере травматологии и ортопедии.
Как сообщили в пресс-службе вуза, гости мастер-класса на собственном опыте смогли разобраться, как работает механизм восстановления формы «эффект памяти материала» на примере титанового сплава. (ео)
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