В вузе на Соколе школьникам рассказали о материалах с эффектом запоминания формы

В рамках проекта «Университетские субботы» в МАИ на Соколе провели мастер-класс «Интеллектуальные материалы. Материалы с эффектом запоминания формы».

Участники отправились на практическое занятие на кафедру «Материаловедение и технология обработки материалов». Доцент Ольга Гвоздева познакомила школьников с изделиями из титановых сплавов, используемых в сфере травматологии и ортопедии.

Как сообщили в пресс-службе вуза, гости мастер-класса на собственном опыте смогли разобраться, как работает механизм восстановления формы «эффект памяти материала» на примере титанового сплава. (ео)