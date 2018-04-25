В Краснодаре построят два детских сада и поликлинику

Об этом стало известно в ходе инспекции мэра города новой школы на 1550 мест в микрорайоне «Губернском», которая примет учеников 1 сентября

В «Губернском» районе Краснодара построят два детских сада и поликлинику.

Об этом стало известно в ходе инспекции мэра города новой школы на 1550 мест в микрорайоне «Губернском», которая примет учеников 1 сентября

«Это первая школа в Краснодаре, построенная застройщиком под дальнейший выкуп. Безусловно, она — одна из самых современных и комфортных в городе. Наполнение и оборудование — на самом высоком уровне. Благодарен строительной компании, что все работы выполнены качественно и в заявленные сроки, и в результате город получает такое замечательное учебное заведение, которое начнет работать уже с 1 сентября этого года», — сказал Евгений Первышов

Глава Краснодара также добавил, что это первый и успешный опыт для Краснодара, когда новая школа полностью возведена застройщиком за собственные средства и будет выкуплена в муниципальную собственность. Ранее такой механизм применялся только при строительстве детских садов. По этой же схеме сейчас возводится новая школа на 1550 мест в одну смену по ул. им. Байбакова в Московском микрорайоне. Срок сдачи — 2019 г.

Евгений Первышов подчеркнул, что эти две школы вместе со школой на 1550 мест по ул. им. Героя Аверкиева, которая строится в рамках федеральной программы «Жилище» и также будет готова в 2019 г., обеспечат потребности в местах для школьников новых и развивающихся микрорайонов в этой части города.

В прошлом году в микрорайоне «Губернском» был открыт новый детский сад, В планах построить еще два. Возведение одного большого детсада на 300 мест уже стартовало. Он будет сдан в 2019 г. Площадка под второй зарезервирована рядом со школой. На ней также будет построена поликлиника. Таким образом, в микрорайоне в шаговой доступности будет создан блок необходимых социальных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.