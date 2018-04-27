Ещё
«Весенний» утренник проведут в детском саду в проезде Черского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Весенний» утренник проведут в детском саду в проезде Черского 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В четверг, 26 апреля, в корпусе №3 школы №305, расположенной на территории Алтуфьевского района, прошел утренник, посвященный весне. Мероприятие подготовили дети дошкольного возраста, занимающиеся в подготовительных группах. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«В программе были яркие и веселые номера «Прокатись на карусели», «Воробушки» и весенняя сказка «Снегурочка», — уточняется в сообщении на сайте школы.
Напомним, корпус №3 школы №305 находится по адресу: проезд Черского, дом 5А. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
О безопасном летнем отдыхе рассказали учащимся школы №1370 Алтуфьева Первоклассник из Алтуфьева принял участие в городском конкурсе проектов «Через тернии к звездам» Более 700 семинаров, лекций и мастер-классов для пенсионеров проведут на ВДНХ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию292
Джигарханян захотел умереть дома19
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве109
Поставим Макаревича на место895
Кореи помирились311
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение