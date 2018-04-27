«Весенний» утренник проведут в детском саду в проезде Черского

В четверг, 26 апреля, в корпусе №3 школы №305, расположенной на территории Алтуфьевского района, прошел утренник, посвященный весне. Мероприятие подготовили дети дошкольного возраста, занимающиеся в подготовительных группах. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«В программе были яркие и веселые номера «Прокатись на карусели», «Воробушки» и весенняя сказка «Снегурочка», — уточняется в сообщении на сайте школы.

Напомним, корпус №3 школы №305 находится по адресу: проезд Черского, дом 5А. (вт)