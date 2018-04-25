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Абитуриенты пообщались с представителями приемной комиссии МФЮА
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Абитуриенты пообщались с представителями приемной комиссии МФЮА 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
21 апреля в МФЮА прошел очередной День открытых дверей. На первом этаже гостей встречали студенты — они провожали пришедших в актовый зал, где и проводилось мероприятие.
День открытых дверей в этот раз прошел при полном аншлаге — актовый зал, где представители приемной комиссии рассказывали о специальностях и условиях поступления, был переполнен гостями. Абитуриенты интересовались стоимостью обучения, возможностью учиться по выходным дням, спрашивали о дополнительных курсах и занятиях. Без ответа не остался ни один вопрос.
Также для участников Дня открытых дверей провели экскурсию по главному корпусу вуза и музею «Дворянское собрание», еще они посетили детский технопарк «Наукоград». Побывали гости и в учебных аудиториях корпуса.
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