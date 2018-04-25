Абитуриенты пообщались с представителями приемной комиссии МФЮА

21 апреля в МФЮА прошел очередной День открытых дверей. На первом этаже гостей встречали студенты — они провожали пришедших в актовый зал, где и проводилось мероприятие.

День открытых дверей в этот раз прошел при полном аншлаге — актовый зал, где представители приемной комиссии рассказывали о специальностях и условиях поступления, был переполнен гостями. Абитуриенты интересовались стоимостью обучения, возможностью учиться по выходным дням, спрашивали о дополнительных курсах и занятиях. Без ответа не остался ни один вопрос.

Также для участников Дня открытых дверей провели экскурсию по главному корпусу вуза и музею «Дворянское собрание», еще они посетили детский технопарк «Наукоград». Побывали гости и в учебных аудиториях корпуса.