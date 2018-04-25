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Школьники Некрасовки нарисовали плакаты, посвященные проблеме загрязнения воды
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Школьники Некрасовки нарисовали плакаты, посвященные проблеме загрязнения воды 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В рамках экологической недели, прошедшей в корпусе «Исток» школы № 2051 района Некрасовка, учащиеся вторых классов нарисовали плакаты, посвященные проблеме загрязнения воды и роли воды в жизни человека.
«Кроме того, ребята из третьих и четвертых классов на уроках английского языка под руководством учителей Л. М. Казарян и Е. В. Одиноковой совершили увлекательные путешествия по водным ресурсам нашей планеты, ответили на вопросы викторины «Blue Line», обсудили необходимость бережного отношения к окружающей среде и смастерили постеры, отражающие роль воды в жизни человека», — сообщается на сайте школы. (вт)
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