Школьники Некрасовки нарисовали плакаты, посвященные проблеме загрязнения воды

В рамках экологической недели, прошедшей в корпусе «Исток» школы № 2051 района Некрасовка, учащиеся вторых классов нарисовали плакаты, посвященные проблеме загрязнения воды и роли воды в жизни человека.

«Кроме того, ребята из третьих и четвертых классов на уроках английского языка под руководством учителей Л. М. Казарян и Е. В. Одиноковой совершили увлекательные путешествия по водным ресурсам нашей планеты, ответили на вопросы викторины «Blue Line», обсудили необходимость бережного отношения к окружающей среде и смастерили постеры, отражающие роль воды в жизни человека», — сообщается на сайте школы. (вт)