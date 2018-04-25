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Язык Гомера: в 13 школах Крыма начали изучать второй иностранный
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Язык Гомера: в 13 школах Крыма начали изучать второй иностранный 

РИА Новости Крым 50 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. С этого учебного года в 13 школах Республики Крым греческий язык преподают как второй иностранный. Некоторые ученики уже получили необходимые учебники. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил глава Региональной национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.
"На сегодняшний день все учебники 5-9 классов уже напечатаны, а создание пособий для 10-11 классов находится в процессе. С этого учебного года в Республике греческий язык начали изучать в 13 школах", — рассказал он, добавив, что количество школ с преподаванием греческого языка планируется увеличить.
В то же время председатель Совета молодежи Федеральной национально-культурной автономии греков России Евгения Попова обратила внимание на то, в последние годы интерес в Греции к русскому языку также значительно увеличился. Так, число желающих его изучать возросло после открытия несколько лет назад кафедры русского языка и культуры в университете Аристотеля в Салониках.
"После открытия кафедры интерес к русскому вырос кратно. Если ранее русский занимал 7 место по популярности изучения, то сейчас он занимает второе, после английского", — сказала Попова.
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