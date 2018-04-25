Экстренные службы проверяют информацию о бомбе в школе в ЮЗАО Москвы

Учеников и персонал школы №1534 на Профсоюзной улице в Академическом районе ЮЗАО столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Как передает агентство городских новостей «Москва», днем в среду, 25 апреля, в правоохранительные органы столицы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе №1534 на юго-западе Москвы

В связи с этим было принято решение эвакуировать учащихся и персонал из учебного учреждения. Уточняется, что в настоящее время школьников разместили в соседнем со школой здании кинотеатра.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, информация об угрозе взрыва проверяется.