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Экстренные службы проверяют информацию о бомбе в школе в ЮЗАО Москвы
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Экстренные службы проверяют информацию о бомбе в школе в ЮЗАО Москвы 

ИД «Собеседник» 54 минуты назад
Учеников и персонал школы №1534 на Профсоюзной улице в Академическом районе ЮЗАО столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва.
Как передает агентство городских новостей «Москва», днем в среду, 25 апреля, в правоохранительные органы столицы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе №1534 на юго-западе Москвы.
В связи с этим было принято решение эвакуировать учащихся и персонал из учебного учреждения. Уточняется, что в настоящее время школьников разместили в соседнем со школой здании кинотеатра.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, информация об угрозе взрыва проверяется.
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