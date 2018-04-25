Владимир Шабардин рассказал о насилии и суицидах в школах и детских садах Кировской области

Детский омбудсмен рассказал об итогах своей работы в 2017 году, а также о том, что творится в детских садах и школах.

В прошлом году поступило 732 обращения граждан по поводу нарушения прав и законных интересов детей. Больше всего жаловались жители Кирова, Кирово-Чепецкого, Слободского, Котельничского, Оричевского и Юрьянского районов. В основном обращения были связаны со сферой образования и защитой жилищных прав.

Владимир Шабардин отметил, что многие родители в прошлом году жаловались на нехватку мест в детских садах и получение путевок в детсады, расположенные очень далеко от дома. Кроме того, в Кирове все больше детей не могут попасть в 1 класс по месту жительства.

Ряд жалоб касается школьных конфликтов и безопасности учебного процесса.

«Многие правонарушения совершаются в школах с молчаливого попустительства либо из-за халатного отношения к своим обязанностям работников школ», — отметил Владимир Шабардин.

Он рассказал о зарождающихся конфликтах среди учеников, о случаях грубого и даже жестокого обращения со стороны учителей.

«Встречаются случаи, когда администрация школы не реагирует на жестокое обращение с несовершеннолетними. Конфликты, драки, издевательства со стороны обучающихся продолжают происходить в стенах учебных заведений», — сообщил Шабардин.

Уполномоченный по правам ребенка не раз указывал руководству школ на необходимость приема на работу психологов. Ситуация с этим плачевная: в пяти муниципальных образованиях школьных психологов нет совсем (например, в Котельниче ), в большинстве районов меньше половины школ имеют такого специалиста. На одного психолога в области приходится более 800 учащихся. Ухудшают ситуацию низкие зарплаты — в основном в районных школах психологи работают на 0,2-0,5 ставки.

Башкирии, Перми, Владимир Шабардин уверен: если не заниматься этим вопросом, не нанимать психологов и не предупреждать конфликты в школах, дело может дойти до трагических случаев, как в школах Бурятии Иркутска , Челябинской и Московской областей.

«Особую тревогу вызывают суицидальные ситуации среди несовершеннолетних, — отметил он. — В 2017 году в Кировской области увеличилось количество завершенных суицидов, незначительно снизилось количество незавершенных».

14 несовершеннолетних попали в Кировскую областную психиатрическую больницу имени Бехтерева, в трех случаях родители отказались от психотерапевтической помощи. Четыре подростка получили лечение в детском стационаре.

Также вызывает тревогу увеличение числа преступлений в отношении детей и подростков. В 2017 году в области было совершено 1730 таких преступлений, каждое третье носит насильственный характер. Замечен рост преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Еще одна проблема касается предоставления жилья детям-сиротам. Выборочный мониторинг качества жилья показал, что зачастую оно очень низкое. Отчасти это можно объяснить снижением объема средств, которые выделяются на покупку квартир для сирот.

Так, в Котельничском районе из всех выданных детям-сиротам квартир занята только треть, так как они непригодны для проживания или находятся слишком далеко от районного центра.

Депутаты также обратили внимание на нарушения безопасности в некоторых школах. К примеру, в лузской школе дети обучаются в верхней одежде, а стены покрыты черной плесенью, что может быть опасно для здоровья детей.